В ООН заявили, что БАПОР невозможно заменить в вопросе доставки гуманитарной помощи в Газу

Старший координатор организации Сигрид Каг сообщила, что "надо признать крайне важную роль" БАПОР

ООН, 30 января. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в текущей ситуации незаменимо в вопросе доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом заявила журналистам старший координатор ООН по вопросам реконструкции и гуманитарным вопросам, касающимся сектора Газа, Сигрид Каг.

"Надо признать крайне важную роль, которую БАПОР играет в доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, - сказала она. - Замены той роли, которую оно играет в Газе - нет".

Ранее во вторник Каг на закрытом заседании Совета Безопасности ООН провела первый с момента своего назначения брифинг для Совбеза с отчетом о своей работе. К своим обязанностям она приступила 8 января и уже успела совершить поездку в сектор Газа. Назначение координатора по Газе является одним из требований резолюции Совета Безопасности ООН 2720, принятой в декабре 2023 года. Согласно документу, координатор отвечает за "содействие, мониторинг и проверку в секторе Газа". Он будет располагать необходимым персоналом и оборудованием в Газе под руководством ООН для выполнения этих и других функций, определенных Совбезом. Координатор должен будет отчитываться перед СБ ООН каждые 90 дней до 30 сентября 2024 года.

Ранее несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР из-за подозрений в связях с радикальным движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября прошлого года.

29 января агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что БАПОР будет вынуждено приостановить деятельность, если не получит дальнейшее финансирование.