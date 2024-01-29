БАПОР в случае отсутствия финансирования не сможет помогать Газе

Несколько стран ранее объявили о приостановке спонсирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ из-за подозрений в отношении сотрудников организации в связях с ХАМАС

ЖЕНЕВА, 29 января. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будет вынуждено приостановить деятельность на Ближнем Востоке в целом и в секторе Газа в частности после февраля, если не получит дальнейшее финансирование. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в организации.

"Если финансирование не будет возобновлено, БАПОР не сможет продолжать предоставлять свои услуги и проводить операции во всем регионе, в том числе и в Газе, после конца февраля", - сказал собеседник агентства.

Ранее несколько стран, включая Великобританию, Канаду, США и ФРГ, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в отношении некоторых сотрудников этой организации в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы имеют отношение к атаке боевиков ХАМАС на южные районы Израиля в прошлом году.