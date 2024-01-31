На Украине сообщили о получении $390 млн от Японии

Пресс-служба Минфина Украины уточнила, что эти средства были переданы в рамках проектов Всемирного банка, направленных на соцзащиту и восстановление сельского хозяйства

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Поступление в госбюджет Украины $390 млн от Японии стало единственной помощью, которую Киев смог получить от западных партнеров в январе. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Ранее, во вторник днем, парламентарий рассказал, что в текущем месяце Украина впервые не получила никакой международной финансовой помощи с февраля 2022 года. Вечером поступили средства от Токио.

"Все-таки что-то поступило, $390 млн от Японии", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Как уточнила пресс-служба Минфина Украины, эти средства были переданы Японией в рамках проектов Всемирного банка, направленных на соцзащиту и восстановление сельского хозяйства. Лишь $89,8 млн из этой суммы являются грантовой частью, остальные $300 млн - заем.

На 2024 год на Украине запланирован рекордный дефицит бюджета - $43,9 млрд. Большую его часть власти страны рассчитывают покрыть за счет помощи западных союзников. Между тем в Конгрессе США решение вопроса о помощи Украине затягивается. Страны ЕС на саммите в декабре 2023 года также не смогли принять программу финансовой помощи Киеву в размере €50 млрд на четыре года, экстренный саммит ЕС для решения этого вопроса пройдет 1 февраля.