31 января, 22:09
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху заявил об имеющихся у Израиля "красных линиях" для новой сделки по заложникам

Премьер-министр еврейского государства отметил, что его страна не выведет свою армию из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 февраля. /ТАСС/. Глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль работает над еще одним соглашением по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников, но "не любой ценой", поскольку "есть красные линии".

Читайте также
Месяц на предотвращение геноцида. Первое решение суда ООН по сектору Газа

"В СМИ много разговоров вокруг усилий по достижению соглашения по освобождения заложников, поэтому я хочу прояснить [ситуацию]. Мы работаем над тем, чтобы получить еще одно соглашение по освобождению заложников, но, подчеркиваю, не любой ценой", - сказал Нетаньяху в видеообращении, которое распространила его канцелярия. "У меня есть красные линии: мы (Израиль - прим. ТАСС) не завершим войну [в секторе Газа], мы не выведем ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) из сектора Газа, и мы не освободим тысячи террористов [из израильских тюрем]", - подчеркнул он.

"Мы непрестанно действуем для освобождения заложников и достижения остальных целей войны - уничтожения ХАМАС и достижения гарантий того, что Газа больше не будет угрозой для Израиля", - отметил Нетаньяху. "Мы работаем над всеми целями одновременно и не откажемся ни от одной из них", - добавил израильский премьер.

31 января Нетаньяху в ходе встречи с представителями семей заложников в Иерусалиме заверил, что для освобождения похищенных из сектора Газа людей "в эти самые часы" прилагаются "реальные усилия", которые должны проходить без огласки для увеличения их шансов на успех. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин