Нетаньяху заявил об имеющихся у Израиля "красных линиях" для новой сделки по заложникам

Премьер-министр еврейского государства отметил, что его страна не выведет свою армию из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 февраля. /ТАСС/. Глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль работает над еще одним соглашением по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников, но "не любой ценой", поскольку "есть красные линии".

"В СМИ много разговоров вокруг усилий по достижению соглашения по освобождения заложников, поэтому я хочу прояснить [ситуацию]. Мы работаем над тем, чтобы получить еще одно соглашение по освобождению заложников, но, подчеркиваю, не любой ценой", - сказал Нетаньяху в видеообращении, которое распространила его канцелярия. "У меня есть красные линии: мы (Израиль - прим. ТАСС) не завершим войну [в секторе Газа], мы не выведем ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) из сектора Газа, и мы не освободим тысячи террористов [из израильских тюрем]", - подчеркнул он.

"Мы непрестанно действуем для освобождения заложников и достижения остальных целей войны - уничтожения ХАМАС и достижения гарантий того, что Газа больше не будет угрозой для Израиля", - отметил Нетаньяху. "Мы работаем над всеми целями одновременно и не откажемся ни от одной из них", - добавил израильский премьер.

31 января Нетаньяху в ходе встречи с представителями семей заложников в Иерусалиме заверил, что для освобождения похищенных из сектора Газа людей "в эти самые часы" прилагаются "реальные усилия", которые должны проходить без огласки для увеличения их шансов на успех.