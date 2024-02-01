1 февраля, 13:25

Британский премьер обсудил ситуацию в Красном море и Палестине с султаном Омана

Риши Сунак и Хайсам бен Тарек Аль Саид "согласились с важностью продолжать международное сотрудничество, чтобы добиться жизнеспособного долгосрочного решения" для палестино-израильского конфликта

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудил ситуацию в Палестине и Красном море с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Об этом сообщает канцелярия главы британского правительства.

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"Лидеры обсудили продолжающиеся нападения хуситов на торговые суда в Красном море, согласившись с тем, что разрядка напряженности в регионе крайне необходима для поддержания международной безопасности и стабильности, - говорится в документе. - Премьер-министр подчеркнул, что военные методы являются крайним средством, которое применяется в связи с угрозой международному судоходству и после постоянных предупреждений со стороны международного сообщества. Соединенное Королевство продолжает призывать хуситов к прекращению их безрассудных атак".

Стороны также "согласились с важностью продолжать международное сотрудничество, чтобы добиться жизнеспособного долгосрочного решения" для палестино-израильского конфликта. 

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