В Пентагоне заявили, что США внимательно следят за действиями иракских радикалов

Министр обороны Ллойд Остин отметил, что у Соединенных Штатов будет возможность в случае необходимости "ответить несколько раз" на вылазки против своих сил на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты внимательно следят за действиями иракских радикалов, а не только за их словами о приостановке операций. Об этом заявил на брифинге министр обороны США Ллойд Остин.

"Мы всегда слушаем, что люди говорят, но следим за их действиями. Действия решают все", - заявил он, отвечая на вопрос, касающийся заявления радикальной группировки "Катаиб Хезболлах", которая является частью "Исламского сопротивления Ирака", о приостановке своих военных операций против американских объектов и уходе во временную оборону. "Посмотрим, что будет происходить в будущем", - отметил Остин

У США будет возможность в случае необходимости "ответить несколько раз" на вылазки против своих сил на Ближнем Востоке, заявил министр обороны.