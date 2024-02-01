В Венгрии заявили, что ЕС будет обсуждать и пересматривать финансирование Украины

По словам политического советника Балажа Орбана, через два года Евросоюз пересмотрит объем финансовой помощи в свете подготовки нового бюджета

БУДАПЕШТ, 1 февраля. /ТАСС/. Евросоюз в 2025 году вновь обсудит объем финансовой помощи Киеву, а через два года пересмотрит его в свете подготовки своего нового бюджета. Об этом сообщил политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, сопровождавший своего шефа на экстренном саммите ЕС в Брюсселе по помощи Украине.

Лидеры 27 стран ЕС утвердили порядок финансирования Украины на сумму €50 млрд в течение 2024-2027 годов с учетом предложений Венгрии. "В конце первого года вопрос о помощи Украине должен быть обсужден еще раз, а в конце второго года пересмотрен в связи с подготовкой бюджета ЕС на следующий период", - написал Балаж Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, при рассмотрении этого вопроса "необходимо было предотвратить две угрозы". Во-первых, ЕС хотел выделить деньги Украине "без каких-либо механизмов контроля", а во-вторых, существовали опасения, что на эти цели будут использованы средства из европейских фондов, причитающиеся Венгрии. "Сегодня обе угрозы были предотвращены", - сообщил Балаж Орбан.

"Средства ЕС, причитающиеся Венгрии, останутся у венгров, и Европейский совет также гарантировал, что порядок доступа к ним должен быть согласован с Еврокомиссией в ходе справедливого судебного разбирательства", - заявил советник премьера, напомнив, что Будапешт продолжает спор с Брюсселем по вопросу о выполнении Венгрией требований в области верховенства права и борьбы с коррупцией.

Как сообщил ранее глава Евросовета Шарль Мишель, участники саммита утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи объемом €50 млрд на ближайшие четыре года. По сведениям из источников в Брюсселе, ЕС пошел на выполнение главного требования премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в декабре 2023 года заблокировал этот пакет помощи. Решение о финансировании Украины будет ежегодно пересматриваться, хотя права вето ни у одной из стран, включая Венгрию, не будет.