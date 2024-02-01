Орбан заявил, что выполнил свою миссию на саммите ЕС в Брюсселе

По словам премьер-министра Венгрии, средства его страны не окажутся на Украине

БУДАПЕШТ, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что ему удалось выполнить свою непростую миссию на саммите Евросоюза в Брюсселе, где обсуждался спорный вопрос о финансировании Украины.

"Миссия выполнена", - объявил глава правительства, перефразируя название серии кинобоевиков "Миссия невыполнима" с Томом Крузом в главной роли.

"Средства Венгрии не окажутся на Украине, и у нас есть механизм контроля в конце первого и второго года. Наша позиция по поводу войны на Украине остается неизменной: нам нужны прекращение огня и мирные переговоры", - написал Орбан в Х (ранее Twitter).

Ранее он сообщил по итогам саммита, что лидеры остальных 26 стран ЕС согласились с венгерским предложением и установили механизм контроля, гарантирующий рациональное расходование средств, выделяемых Киеву. При этом деньги из европейских фондов, причитающиеся Венгрии, не будут использоваться для финансирования Украины. Через год ЕС вновь вернется к обсуждению этого вопроса, а через два года пересмотрит объем финансовой помощи Киеву в свете подготовки своего нового бюджета. По словам премьера, переговоры оказались долгими, но когда все препятствия были устранены, Венгрия согласилась с предложениями ЕС.