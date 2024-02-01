Белый дом заявил, что поддержка Украины ЕС не может быть заменой помощи США

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Пакет финансирования, предоставляемый Евросоюзом Украине, не может стать заменой американской помощи Киеву, Белый дом призывает Конгресс США одобрить выделение средств на дополнительную поддержку. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Это пакет финансовой помощи, не предназначенный для военной поддержки, он, безусловно, будет приветствоваться украинским народом", - утверждает сотрудник СНБ. "Но это не замена американскому лидерству в том, что касается военной помощи. Вот почему по-прежнему жизненно важно далее призывать Конгресс одобрить запрос на дополнительное финансирование на нужды национальной безопасности", - добавил он.