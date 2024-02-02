Хейли заявила, что не выйдет из президентской гонки независимо от итогов в Южной Каролине

Экс-постпред США при ООН отметила, что ее цель - быть более конкурентоспособной

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Экс-постпред США при ООН Никки Хейли заявила в четверг, что продолжит участие в предвыборной гонке независимо от итогов праймериз республиканцев в Южной Каролине 24 февраля.

В эфире телеканала CNN ее спросили, примет ли она участие в "супервторнике" в случае неудовлетворительных результатов праймериз в штате Южная Каролина, губернатором которого она была с 2011 по 2017 год. 5 марта, в "супервторник" первичные президентские выборы пройдут одновременно в 15 штатах и в Американском Самоа, имеющем статус заморской территории США.

"Моя цель - быть более конкурентоспособной в Южной Каролине. <...> В Нью-Гэмпшире мы получили 43% голосов, в Южной Каролине мы хотим стать еще конкурентоспособнее. А затем мы нацелимся на Мичиган (праймериз республиканцев в Мичигане состоятся 27 февраля - прим. ТАСС), а затем на "супервторник". Я никуда не собираюсь [из президентской гонки], потому что не хочу, чтобы мои дети жили так, как мы. Я не хочу, чтобы чьи бы то ни было дети жили так, как мы. Мы уже давно пребываем в состоянии полной разрухи", - сказала она в эфире телеканала CNN.

Хейли - основной конкурент бывшего американского лидера Дональда Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии после выхода из гонки бизнесмена Вивека Рамасвами, экс-губернаторов штатов Нью-Джерси и Арканзас Криса Кристи и Асы Хатчинсона, а также губернатора Флориды Рона Десантиса. Рамасвами и Десантис заявили, что поддерживают бывшего главу государства Трампа. Хатчинсон поддержал Хейли.