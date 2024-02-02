2 февраля, 03:13
Палестино-израильский конфликт

ООН сообщила, что больницы на юге сектора Газа страдают от дефицита кислорода

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

В отчете всемирной организации подчеркнули, что из-за участившихся обстрелов и осад медучреждения могут предлагать пациентам "минимальный набор услуг"

ООН, 2 февраля. /ТАСС/. Больницы, расположенные на юге сектора Газа, испытывают острый дефицит кислорода для пациентов. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

По данным УКГВ, больницы имени Насера и "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа, "страдают от серьезной нехватки кислорода и вынуждены разделять между собой оставшиеся запасы". В отчете отмечается, что к концу января больница "Аль-Амаль" использовала все имевшиеся у нее в запасе баллоны с кислородом и сотрудникам Палестинского общества Красного Полумесяца "удалось доставить только 25 новых из медцентра имени Насера".

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Также уточняется, что из-за эскалации боевых действий в Хан-Юнисе и участившихся обстрелах и осадах последних функционирующих больниц города медучреждения могут предлагать пациентам "минимальный набор услуг". "Продолжающиеся бои в окрестностях "Аль-Амаль" серьезно повлияли на ее функциональность и доступность, а госпиталь "Аль-Хейр", являвшийся важнейшим учреждением по лечению и уходу за матерями и новорожденными, вообще прекратил работу", - сообщили в УКГВ.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего приступил к проведению наземной военной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

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