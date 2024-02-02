Гросси заявил, что Иран снизил темпы производства высокообогащенного урана

По словам главы МАГАТЭ, Тегеран продолжает наращивать накопление урана, обогащенного до 60%

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что Иран значительно снизил темпы создания запасов высокообогащенного урана. С таким заявлением он выступил в интервью газете The New York Times.

По словам Гросси, резкий рост производства высокообогащенного урана, скорее всего, пошел на спад. Однако, как утверждает гендиректор МАГАТЭ, Иран продолжает наращивать накопление урана, обогащенного до 60%, который при дальнейшем обогащении может использоваться для создании ядерного оружия. "Наблюдается некоторое замедление. Они все еще пополняют запасы, но уже медленнее", - сказал генеральный директор МАГАТЭ.

Как утверждает газета, Тегеран предпринял такие действия в рамках усилий по возобновлению переговоров с США по ядерной сделке.

26 декабря агентство Reuters со ссылкой на доклад МАГАТЭ сообщило о том, что Иран нарастил темпы обогащения урана до 60% с 3 до 9 кг в месяц. По этим данным, исламская республика начала наращивать темпы обогащения урана с конца ноября. Ранее Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад МАГАТЭ сообщало, что Иран обладает достаточным количеством обогащенного до 60% урана, чтобы при дальнейшем обогащении его хватило для создания трех атомных бомб. Согласно классификации МАГАТЭ, для производства оружия уран нужно обогатить до 90%, а для создания ядерного заряда "теоретически достаточно" около 42 кг материала. Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами отверг эти выводы.

19 декабря страны "евротройки" (Франция, Германия и Великобритания) со ссылкой на информацию МАГАТЭ заявили, что запасы высокообогащенного урана (до 60%) в Иране в 22 раза больше установленного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) уровня в 202,8 кг. В связи с этим представители трех стран заметили, что Иран уже более четырех лет нарушает свои обязательства, прописанные в резолюции СБ ООН 2231, которая одобряет СВПД.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном СВПД, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Действующий глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку. Однако переговоры о восстановлении СВПД в полном объеме сорвались. В ноябре 2022 года Байден признал на закрытой встрече с избирателями из числа сторонников Демократической партии, что ядерная сделка с Ираном фактически мертва, хотя Вашингтон, по его словам, не намерен публично излагать такую позицию.