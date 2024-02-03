AP: французские военные считают, что российский Ил-76 был сбит ЗРК Patriot

Западный чиновник заявил агентству, что ракета почти наверняка была выпущена с территории Украины

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Французские военные пришли к выводу, что российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит американской системой Patriot. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник.

По его сведениям, разведданные свидетельствуют о том, что украинский ЗРК оставался незамеченным, а затем включил радар "на достаточное время, чтобы сбить [самолет]".

Еще один неназванный западный чиновник заявил изданию, что самолет потерпел крушение "вероятнее из-за ракетного удара, а не механической неисправности" и что ракета почти наверняка была выпущена с территории Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Ил-76 был сбит американской системой Patriot. Он также сообщил, что Москва настаивает на проведении международного расследования этой катастрофы.