СМИ: ВСУ жалуются на устаревшее западное оборудование и нехватку снарядов

Украинский военнослужащий рассказал газете Le Figaro, что им выдают боеприпасы с дальностью стрельбы в 7 км

ПАРИЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Украинские военные жалуются на нехватку снарядов и нерабочую военную технику, поставленную западными странами.

"Оборудование ненадежно и опасно. К тому же, у нас закончились запасные части. Нам выдают боеприпасы с дальностью стрельбы всего 7 км в очень малом количестве. С этими снарядами мы вынуждены приближаться к русским на расстояние 3 км, чтобы нанести удар. На таком расстоянии они забрасывают нас беспилотниками-камикадзе еще до того, как мы пустим первый снаряд", - приводит газета Le Figaro слова одного из украинских военнослужащих.

По его словам,с техника устарела и требует постоянного ремонта. "Оборудование устарело, - сказал он. - Каждый раз перед его использованием приходится его ремонтировать".

Ранее председатель комитета по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Сената (верхней палаты парламента) Франции Седрик Перрен заявил, что в СМИ западных стран все больше говорят об усталости общества от конфликта на Украине.