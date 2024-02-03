МИД Сирии осудил удары США по территории страны

Дипведомство отвергает все оправдывающие нападение предлоги

РАБАТ, 3 февраля. /ТАСС/. Сирия осуждает нанесенные США удары по территории страны, считая их нападением, и категорически отвергает все предлоги и ложь, которые его оправдывают. Об этом говорится в заявлении МИД арабской республики.

"Нападение США на территорию Сирии сегодня на рассвете пополнило список нарушений против суверенитета, территориальной целостности и безопасности ее народа, еще раз доказав, что они (то есть США - прим. ТАСС) являются главным источником глобальной нестабильности, а их вооруженные силы угрожают международному миру и безопасности, и их действия служат крайне опасному разжиганию конфликта в регионе Ближнего Востока", - цитирует ведомство информационное агентство SANA.

"Сирийская Арабская Республика осуждает это вопиющее нарушение со стороны США и категорически отвергает все предлоги и ложь, выдвигаемые американской администрацией для оправдания этого нападения", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.