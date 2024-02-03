Ирак назвал фальсификацией заявления США о координации с ним атак на приграничные районы

Авиаудары США по Ираку и Сирии

Официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади добавил, что утверждения Вашингтона "ложные и направлены на введение в заблуждение международной общественности"

КАИР, 3 февраля. /ТАСС/. Иракские власти назвали фальсификацией заявления Соединенных Штатов о том, что Вашингтон якобы предварительно координировал с Багдадом атаки ВВС США на приграничные районы.

Об этом заявил официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади.

"Американская сторона намеренно фальсифицировала факты, заявив о предварительной координации [с Ираком] проведенной агрессии", - сказал аль-Авади, слова которого привел телеканал As-Sumaria. Он добавил, что утверждения Вашингтона в связи с этим "ложные и направлены на введение в заблуждение международной общественности".