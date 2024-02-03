МИД Ирака вызвал временного поверенного в делах США из-за ударов по территории республики

Дэвиду Бергеру вручили ноту протеста

ДУБАЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирака вызвало временного поверенного в делах США в Багдаде, чтобы вручить ему ноту протеста из-за ударов по территории республики. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном агентством INA.

"В знак протеста против американской агрессии, направленной на иракских военных и гражданские объекты, министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах США в Багдаде Дэвида Бергера, который выполняет обязанности посла [Алины Романовски] в ее отсутствие", - говорится в заявлении.