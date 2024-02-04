Салливан уклонился от прямого ответа на вопрос об ударах США по Ирану

Помощник президента США по национальной безопасности заявил, что Джо Байден сделает то, что считает нужным

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не дал прямого ответа на вопрос о том, планирует ли Вашингтон наносить удары по территории Ирана в качестве ответа на атаку против своих сил в Иордании, в результате которой погибли три американских военнослужащих.

После того как Салливан в эфире CNN заверил, что США "предпримут дальнейшие действия" на Ближнем Востоке, но отказался "описывать характер этих действий", его спросили, идет ли речь о нанесении ударов в том числе по Ирану.

"Выступая в эфире телевизионной программы, я не собираюсь подтверждать или исключать какие-либо наши действия где бы то ни было. Могу лишь сказать, что президент сделает то, что считает нужным. Подчеркну, что он намерен защищать наши силы и что он не собирается вступать в войну", - ответил помощник Байдена.

Он добавил, что всегда существует риск того, что поддерживаемые Ираном группировки продолжат атаковать американские силы. "Мы видели подобное развитие событий при прошлой администрации, когда США принимали меры, а военизированные группировки отвечали на них. Мы готовы к таким обстоятельствам. Главный принцип президента [США Джо Байдена] заключается в том, что если мы увидим новые атаки, вы увидите новые ответы на них", - отметил Салливан.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что Вашингтон не планирует наносить удары по территории Ирана и ограничится поражением целей за пределами Исламской Республики.

Министерство иностранных дел Ирана осудило удары США по Ираку и Сирии, назвав их стратегической ошибкой, которая приведет к усилению напряженности в регионе.