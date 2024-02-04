СМИ: Зеленский планирует обвинить главкома ВСУ Залужного в крушении Ил-76

По мнению колумниста издания Politika, президент Украины и его окружение хотят таким образом избежать ответственности

БЕЛГРАД, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский планирует обвинить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в крушении российского самолета Ил-76, чтобы избежать ответственности. Такое мнение высказал колумнист издания Politika.

По его мнению, Зеленский и его окружение хотят избежать ответственности, "прикрывая" ее просьбой об отставке Валерия Залужного, обвиняя его в трагическом недоразумении и требуя международного расследования падения.

Автор отдельно подчеркивает, что Зеленский и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов потеряли ориентиры и хотят не переговоров, а продолжения войны любой ценой.

"Переговоры и мир существенно осложняют их положение, помощь Запада в нынешнем формате заканчивается, назначаются выборы - и они видят в этом личную опасность", - считает колумнист Politika.

Об увольнении Залужного

В понедельник бывший депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что Валерия Залужного сняли с должности главкома ВСУ. По его данным, в связи с этим офис президента получил возмущенные звонки от иностранных партнеров. Со своей стороны депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет. Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.

Однако спекуляции в украинских СМИ и соцсетях насчет судьбы Залужного продолжаются до сих пор. В среду газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в Киеве сообщила, что Залужный пока сохранит свой пост, однако решение о его отставке уже принято.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что к новостям о Залужном есть много вопросов, однако очевидно, что у киевского режима "все неладно". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг темы увольнения главкома ВСУ отражает агонию и распад государственности Украины.