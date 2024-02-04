Глава МИД Турции считает, что кризис в Газе может стать более масштабным

По мнению Хакана Фидана, уместно сравнить действия Израиля в Газе с "игрой с огнем"

СТАМБУЛ, 4 февраля. /ТАСС/. Кризис в секторе Газа рискует привести к более масштабному и неконтролируемому военному конфликту, который может распространиться за пределы региона.

Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в эфире телеканала A-haber.

"Мы с самого начала войны в Газе постоянно поднимали вопрос о риске распространения конфликта на весь регион", - сказал Фидан. По его мнению, уместно сравнить действия Израиля в Газе с "игрой с огнем". "Когда вы играете с огнем, этот огонь в любой момент может превратиться в пожар и стать неконтролируемым. Мы сталкиваемся с таким риском. Турция ведет постоянные переговоры с региональными партнерами и США. Конфликт может стать более масштабным и распространиться за пределы региона", - отметил министр.