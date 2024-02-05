Нидерланды и Иордания сбросили гуманитарную помощь рядом с полевым госпиталем в Газе

В голландском правительстве отметили, что операцию провели с помощью военно-транспортного самолета С-130

ГААГА, 5 февраля. /ТАСС/. Нидерланды совместно с Иорданией сбросили медицинские товары и продовольствие рядом с полевым госпиталем в секторе Газа. Об этом сообщило голландское правительство.

"Операция была проведена с помощью военно-транспортного самолета С-130, - заявили власти. - Товары предназначаются для пополнения запасов госпиталя, который поддерживается Иорданией с 2009 года". Приблизительная стоимость операции составила 1 млн евро.

"Нидерланды вместе с другими странами нацелены на увеличение объемов гуманитарной помощи, поставляемой мирному населению в Газе, - добавили голландские власти. - Наиболее эффективно в подобных ситуациях доставлять гуманитарную помощь по земле, однако доступ к району слишком ограничен, поэтому и был выбран вариант со сбрасыванием помощи с самолета".

Ранее Иордания уже осуществила несколько подобных операций, чтобы облегчить тяжелую ситуацию в больнице. На этот раз операция, согласованная с Израилем, была проведена совместными усилиями Нидерландов и Иордании.