Венесуэла, Никарагуа и Куба направили соболезнования Намибии в связи со смертью президента

На Кубе в связи с этим 5 февраля объявили траур

ГАВАНА, 5 февраля. /ТАСС/. Правительства Венесуэлы, Кубы и Никарагуа направили соболезнования Намибии в связи со смертью ее президента Хаге Гейнгоба и заявили о братском характере отношений с африканской республикой.

"Я с глубоким сожалением прощаюсь с братом-президентом Намибии Хаге Гейнгобом, который сделал шаг к бессмертию. Я помню его как безоговорочного друга Венесуэлы, который всегда осуждал империалистическую блокаду и был постоянным защитником социальной справедливости. С детства он был неутомимым борцом против апартеида и расовой дискриминации и одним из самых важных лидеров СВАПО в борьбе за независимость своей страны. Выражаю глубочайшие соболезнования его семье и народу Намибии", - написал на странице в X (ранееTwitter)президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Власти Кубы объявили траур в связи со смертью Гейнгоба - 5 февраля национальные флаги на государственных учреждениях будут приспущены. "Нам больно прощаться с Хаге Гейнгобом, президентом Намибии и дорогим другом Кубы. Я всегда буду помнить его теплый прием, когда я посетил братскую африканскую страну, и все, что он сделал для укрепления исторических отношений между нашими народами", - написал на странице в X (ранее Twitter) президент Кубы Мигель Диас-Канель.

"Выражаем наши глубочайшие соболезнования братскому народу и правительству Намибии, <...> подтверждаем нашу солидарность и признание наследия товарища президента Гейнгоба, как исторического лидера и неутомимого борца за независимость и благополучие народа Намибии", - говорится в заявлении правительства Никарагуа, опубликованном на местном новостном портале 19digital.

Гейнгоб умер 4 февраля, в январе у него диагностировали рак. Гейнгоб возглавлял Намибию с 2015 года. С 1960-х годов он участвовал в национально-освободительной борьбе страны против оккупировавшего Юго-Западную Африку режима апартеида ЮАР. В интервью ТАСС в 2021 году политик отмечал помощь СССР Намибии и выражал надежду на более глубокое плодотворное сотрудничество и с современной Россией, в частности, в области сельского хозяйства.

Председатель Верховного суда Республики Намибия Питер Шивуте привел вице-президента страны Нанголо Мбумбу к присяге в качестве нового главы государства.