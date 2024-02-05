СМИ: армия Израиля осуществила масштабное вторжение в район к востоку от Тулькарма

По данным агентства WAFA, был разрушен монумент "Мученикам", который возвели в память палестинцев, погибших в результате обстрела

ДУБАЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Израильские силы осуществили крупномасштабное вторжение в деревню Рамин, расположенную к востоку от города Тулькарм на севере Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

По данным местных источников, израильские военные заняли улицы и переулки, проводили рейды по домам, обыскивая жителей. Зафиксированы случаи применения огнестрельного оружия, светошумовых гранат и гранат со слезоточивым газом.

В ходе рейда, сообщает WAFA, был разрушен монумент "Мученикам", который возвели в память палестинцев, погибших в этой деревне в результате обстрела со стороны израильских сил.