ООН заявила о гибели 234 палестинцах в Газе за прошедшие 48 часов были убиты

В Организации Объединенных Наций отметили, что ранены 343 человека

ДУБАЙ, 5 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 234 палестинца были убиты и 343 получили ранения в секторе Газе за прошедшие 48 часов. Такие данные приводит Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

В отчете УКГВ отмечается, что в период со второй половины дня 2 февраля по 4 февраля были убиты 234 палестинца (107 человек 3 февраля и 127 человек 4 февраля) и 343 палестинца получили ранения (165 человек 3 февраля и 178 человек 4 февраля).

Ранее Министерство здравоохранения палестинского анклава сообщало, что общее число палестинцев, погибших в результате бомбардировок и обстрелов израильскими силами различных районов сектора Газа, приближается к отметке в 27,4 тыс., более 66,6 тыс. человек пострадали.