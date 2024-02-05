Politico: Байден нецензурно выразился о Нетаньяху

Как пишет газета, президент США якобы "с глубоким подозрением" относится к главе кабмина Израиля

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в частном порядке нецензурно выразился об израильском премьер-министре Биньямине Нетаньяху из-за негативного личного отношения к нему. С таким утверждением выступила американская версия газеты Politico.

Она указывает со ссылкой на источники в американской администрации, что Байден якобы "с глубоким подозрением" относится к главе кабмина еврейского государства и в частном порядке негативно отзывался о нем, использовав нецензурную лексику. Американский президент также якобы опасается, что Нетаньяху "хочет втянуть США в более масштабную войну на Ближнем Востоке, которая обеспечит приток американского оружия в регион".

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс в ответ на запрос издания прокомментировать эту информацию, заявил, что "президент не говорил этого и не стал бы". Он добавил, что "лидеры на протяжении десятилетий поддерживают отношения, которые уважительны как на публике, так и в частном порядке".

Газета также утверждает, что Байден начал "предпринимать шаги, демонстрирующие пропалестинским активистам, что он прислушивается к их недовольству". В частности, президент США подписал указ о санкциях против еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, совершивших акты насилия в отношении палестинцев, и публично осудил "риторику ненависти" по отношению к американцам арабского происхождения.

Байден подписал 1 февраля указ, позволяющий американской администрации вводить санкции в отношении еврейских поселенцев, причастных к актам насилия на Западном берегу реки Иордан. Как следует из заявления американского президента, "жестокость со стороны экстремистски настроенных поселенцев" на Западном берегу достигла "недопустимых масштабов и представляет серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности на Западном берегу и в секторе Газа, в Израиле и в целом на Ближнем Востоке". Госдепартамент США после подписания Байденом указа сообщил о введении санкций в отношении четырех граждан Израиля, "причастных к росту насилия в отношении мирного населения на Западном берегу".