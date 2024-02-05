Нетаньяху заявил, что Израиль обезвредил ХАМАС наполовину и не намерен останавливаться

Премьер-министр еврейского государства выразил мнение, что, если страна не добьется "полной победы" в секторе Газа, то успех будет праздновать Иран

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 февраля. /ТАСС/. Израиль обезвредил в ходе операции в секторе Газа уже более половины вооруженных отрядов радикального палестинского движения ХАМАС и не намерен останавливаться, пока не добьется полной победы. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху во время поездки на одну из армейских баз, сообщила канцелярия главы правительства.

Общаясь с военнослужащими, Нетаньяху отметил их высокий боевой дух и выразил мнение, что победа в секторе Газа "уже на подходе". "По нашим подсчетам, мы уже уничтожили - то есть убили или ранили - более половины их [ХАМАС] сил, мы уничтожили 18 из их 24 батальонов, мы занимаемся активными зачистками, рейдами против оставшихся террористов <...>. Мы находимся на пути к окончательной победе, и я хочу сказать вам, что мы привержены этому и не собираемся отказываться от этого. Мы не закончим войну, не достигнув этой цели полной победы, которая восстановит безопасность как на юге, так и на севере [Израиля]", - заявил Нетаньяху.

При этом премьер выразил мнение, что, если Израиль не добьется "полной победы" в секторе Газа, успех будет праздновать Иран. "Окончательная победа важна, потому что она гарантирует безопасность Израиля. Полная победа - это единственный способ, которым мы можем заключить больше исторических мирных соглашений, которые уже просматриваются. Полная победа нанесла бы смертельный удар по оси зла, состоящей из Ирана, [шиитского движения] "Хезболлах", хуситов [мятежного йеменского движения "Ансар Аллах"] и, конечно же, ХАМАС", - заявил Нетаньяху.

"Следовательно, полной победы ничто не заменит, и можно только вообразить, что произойдет, если полной победы не будет: эвакуированные [из приграничных районов израильтяне] не вернутся, следующая резня будет лишь вопросом времени, а Иран, "Хезболлах" и другие просто будут праздновать здесь и разрушат Ближний Восток, и поэтому полной победе нет альтернативы", - добавил он.