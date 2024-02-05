Госсекретарь США и кронпринц Саудовской Аравии обсудили кризисы в Газе и Красном море

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер сообщил, что стороны также рассмотрели перспективы дальнейшей нормализации связей между еврейским государством и арабским миром

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили кризисы в секторе Газа и Красном море. Об этом по итогам их встречи в Эр-Рияде сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Госсекретарь и наследный принц продолжили обсуждение координации [действий] по региону, чтобы добиться устойчивого завершения кризиса в Газе, обеспечивающего прочный мир и безопасность как для израильтян, так и для палестинцев", - говорится в письменном заявлении Миллера.

По его словам, стороны также рассмотрели перспективы дальнейшей нормализации связей между Израилем и арабским миром и подтвердили "стратегическое партнерство между США и Саудовской Аравией".

Кроме того, госсекретарь и наследный принц заявили о "неотложной необходимости сокращения региональной напряженности, в том числе прекращения атак хуситов (участников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" - прим. ТАСС), которые подрывают как судоходство в Красном море, так и прогресс по мирному процессу в Йемене", добавил Миллер.

Блинкен находится в ближневосточном турне, в рамках которого посещает Саудовскую Аравию, Египет, Катар, Израиль и палестинские территории.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, нанесли первые удары по объектам мятежников в некоторых городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что эти действия были предприняты в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море. Страны Запада продолжают такие бомбардировки.