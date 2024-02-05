В США заявили, что удары в Ираке и Сирии не будут долгосрочной кампанией

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер не стал уточнять, как могут выглядеть будущие операции

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Нынешние удары Вооруженных сил США по Ираку и Сирии в ответ на недавний обстрел американских войск в Иордании не будут представлять собой долгосрочную кампанию. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.

"Нет. Насколько я понимаю, дело не обстоит таким образом", - заявил официальный представитель Министерства обороны США, когда его попросили уточнить, следует ли ожидать "долгосрочную кампанию" в связи с ударами по Ираку и Сирии.

"Но я не буду вдаваться в конкретику, говоря о том, как могут выглядеть будущие операции. Скажу только, что они будут проведены тогда и там, где и когда мы решим", - отметил Райдер.