Главы МИД Швейцарии и Индии обсудили в Нью-Дели ситуацию на Украине

Иньяцио Кассис и Субраманьям Джайшанкар рассмотрели "возможные пути к миру"

ЖЕНЕВА, 6 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, посетивший 5 февраля с визитом Индию, обсудил со своим коллегой Субраманьямом Джайшанкаром ситуацию на Украине и возможные пути к мирному урегулированию. Об этом Кассис написал в X (ранее Twitter).

"[Состоялись] продуктивные переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Нью-Дели", - отметил швейцарский министр, добавив, что речь шла об "экономических связях и геополитических проблемах". При этом "особое внимание было уделено ситуации на Украине и возможным путям к миру". В свою очередь глава индийской дипломатии написал в X, что во время встречи с Кассисом состоялся "обмен мнениями по региональным и международным проблемам, включая конфликт на Украине".

Ранее правительство Швейцарии сообщило, что Кассис с 5 по 8 февраля посетит Индию, Республику Корея, Китай и Филиппины. В центре внимания во время этих визитов будет "укрепление сети связей Швейцарии в Азиатско-Тихоокеанском регионе". При этом вопрос о "мире на Украине также будет стоять в повестке дня". Согласно графику поездки, после посещения 5 февраля Индии Кассис 6 февраля направится в Республику Корея, а затем в Китай. Поездка на Филиппины намечена на 8 февраля.

Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд заявила после встречи 15 января с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что он попросил ее страну организовать в Берне саммит по так называемой украинской формуле мира. Комментируя эту инициативу, посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил в интервью газете Sonntags Zeitung, что в нынешнем виде она обречена на провал. В первую очередь это связано с желанием навязать "формулу мира", "которая является набором ультиматумов в адрес России". Он также пояснил, что в отсутствие РФ "мирный саммит" будет означать лишь очередной раунд бесплодных консультаций.