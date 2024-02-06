Эксперт заявил, что РФ продвигается сразу на нескольких направлениях в зоне СВО

Полковник австрийской армии Маркус Райснер указал, что украинским войскам не удается остановить российские атаки

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Российские силы в зоне специальной военной операции продвигаются сразу по нескольким направлениям. Такую оценку дал военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью телеканалу NTV.

По его словам, российские войска "продвигаются вперед по нескольким направлениям". Речь идет "как минимум о девяти участках фронта", в том числе в районе Купянска Харьковской области и Авдеевки под Донецком. Райнер указал, что украинским войскам не удается остановить российские атаки.

Украинская армия с 4 июня 2023 года предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов.

19 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе так называемого контрнаступления потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными. Всего с начала специальной военной операции Киев потерял более 383 тыс. человек. 16 января президент России Владимир Путин заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ.