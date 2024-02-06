Генсек ЛАГ: прекращение работы БАПОР представляет опасность для Ближневосточного региона

По словам Ахмеда Абу аль-Гейта, эта "опасная тенденция" согласуется с позицией правых партий в Израиле

КАИР, 6 февраля. /ТАСС/. Возможное прекращение деятельности Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за отказа отдельных государств от его финансовой поддержки представляет опасность для всего региона. Такое мнение высказал генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт.

"Прекращение роли этого агентства ООН несет опасность для всего Ближневосточного региона", - отметил Абу аль-Гейт, слова которого процитировал телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По убеждению генсека ЛАГ, "стремление отдельных стран исключить роль БАПОР посредством приостановки его финансирования являются ошибкой как с моральной и гуманитарной сторон, так и с точки зрения обеспечения безопасности". Как полагает Абу аль-Гейт, эта "опасная тенденция" согласуется с позицией правых партий в Израиле, которые всегда стремились и стремятся ограничить и свести на нет деятельность и значение БАПОР в решении проблемы палестинских беженцев".

Ранее несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в связях с ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября прошлого года. Как сообщали в ООН, без возобновления финансирования функционирование БАПОР может оказаться под угрозой к концу февраля.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ было учреждено в 1949 году. В его задачи входит предоставление медицинской, социальной, продовольственной помощи и образования 5,9 млн беженцев в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане, Сирии. БАПОР финансируется за счет добровольных взносов государств - членов ООН, а также стран Евросоюза и международных неправительственных организаций.