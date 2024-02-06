Германский депутат считает, что в Европе не хотят расследовать подрывы "Северных потоков"

Член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре полагает, что подрывы трубопроводов "пришлись кстати прежде всего партии "зеленых"

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Власти ФРГ вряд ли заинтересованы в поиске виновных в подрыве "Северных потоков", если бы у Швеции были доказательства, они сами бы выдвинули обвинения. Такое мнение высказал в ответ на запрос корреспондента ТАСС депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что в Швеции, вероятнее всего, не смогли установить подозреваемых во взрывах и планируют закрыть дело. Официальная информация на этот счет сводится к тому, что прокуратура скандинавской страны объявит о решении в среду, но каким оно будет, пока неизвестно.

"Мы и раньше видели намеки на такое развитие событий, когда шведские и датские спецслужбы заявили, что не собираются делиться информацией с Германией", - считает он. Депутат предположил, что власти ФРГ сами "не заинтересованы в расследовании". "И зачем тогда Швеции стараться, если пострадавшая сторона, то есть Германия, сама не стремится к этому?" - задался он вопросом.

По его мнению, такое положение дел сложилось потому, что "федеральное правительство хочет обеспечить энергоснабжение из ничего и отказалось от российского газа". Котре выразил точку зрения, что подрывы "Северных потоков" "пришлись кстати прежде всего партии "зеленых".

В публикации Süddeutsche Zeitung также говорилось, что прекращение дела в Швеции может сыграть на руку германской стороне: Стокгольм в теории сможет передать Берлину собранные доказательства. Германскую сторону особенно интересуют части труб, которые шведские военные извлекли со дна Балтийского моря вскоре после взрывов осенью. Котре, комментируя это, выразил сомнение, что шведские следователи могут теперь передать германским следователям возможные улики. "Если бы у них были неопровержимые доказательства, то им самим нужно было бы выдвигать обвинения", - отметил депутат.