В Белом доме сообщили, что ХАМАС получило серьезное предложение по заложникам

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, идут деликатные переговоры

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС получило серьезное предложение, касающееся освобождения удерживаемых им заложников, а также паузы в боевых действиях в секторе Газа. Об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать консультации, затрагивающие обострение палестино-израильского конфликта, а также спросили, создает ли ХАМАС препятствия для переговорного процесса. "Я не собираюсь переносить переговоры в публичное поле и разбрасываться ярлыками о том, кто или что является главным препятствием. Мы считаем, что было выдвинуто серьезное предложение о продлении паузы, которое способно реализовать все то, о чем мы говорили, и сейчас мы все еще находимся в процессе попыток добиться того, чтобы это предложение было утверждено и осуществлено", - подчеркнул представитель Белого дома.

Он отказался комментировать детали консультаций. "Я думаю, что мне, вероятно, следует оставить все как есть. Не будем говорить ни о чем, что может негативно повлиять на все еще очень деликатный переговорный процесс", - заключил Кирби.

Agence France-Presse 28 января проинформировало, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс встретился в Париже с представителями Египта, Израиля и Катара. Участники консультаций, по данным телеканала NBC News, договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. 30 января движение ХАМАС заявило, что получило предложение пойти на сделку с Израилем, выработанную в ходе встречи в Париже.