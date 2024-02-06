В Молдавии заявили, что могут разрешить выборы президента РФ в российском посольстве

При этом, по словам вице-премьера республики, окончательного решения пока нет

БУХАРЕСТ, 6 февраля. /ТАСС/. Молдавские власти могут разрешить провести на территории страны голосование по выборам президента РФ в российском посольстве. Об этом заявил в интервью агентству Agerpres вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой, который находится с визитом в Бухаресте.

Отвечая на вопрос, как отреагирует Кишинев на запрос Москвы об открытии на молдавской территории избирательных участков к выборам президента России, он сказал: "Окончательного решения пока нет, но из предварительного обсуждения [вытекает, что], вероятно, будет разрешено голосование в посольстве, потому что, с точки зрения Венской конвенции, это запретить сложно. Да и практически.".

Отношения между Кишиневом и Москвой охладели в 2021 году после прихода к власти в Молдавии проевропейской Партии действия и солидарности. В 2022 году они значительно ухудшились, когда Москва обвинила Кишинев в недружественных действиях, а в ответ прозвучали обвинения во вмешательстве во внутренние дела республики. Тогда Молдавия потребовала выслать из страны несколько десятков сотрудников посольства РФ. Из Москвы последовали ответные меры.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В Молдавии и непризнанном Приднестровье проживают несколько сотен тысяч российских граждан.