Байден заявил, что законопроект по Украине даже не поставят на голосование в Сенате США

На это указывают все признаки, отметил американский президент

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Все признаки указывают, что пакетный законопроект по помощи Украине, Израилю, а также ужесточению мер контроля на южной границе США даже не будет поставлен на голосование в Сенате Конгресса. Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме перед журналистами.

"Теперь все признаки указывают на то, что этот законопроект даже не попадет на голосование в Сенате. Почему? По простой причине: [экс-президент США] Дональд Трамп считает, что это плохо для него с политической точки зрения <...>, даже если это поможет стране", - отметил глава государства в своей речи, посвященной необходимости одобрить этот законопроект.