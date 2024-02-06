Блинкен заявил, что США не стремятся к эскалации на Ближнем Востоке

Как добавил госсекретарь США, Соединенные Штаты будут отвечать на атаки против своих ВС

ДУБАЙ, 6 февраля. /ТАСС/. США не стремятся к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, но будут отвечать на атаки в отношении американских военнослужащих. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Дохе с главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Мы ясно дали понять, что не стремимся к разрастанию конфликта, мы не хотим эскалации. Но мы также четко обозначили, что в случае угрозы нашим военнослужащим, нашим людям, если они будут атакованы, мы ответим. Мы будем их защищать", - заявил Блинкен.

По его словам, США "отвечают на жестокость, а не порождают ее". "Мы стремимся предотвратить эскалацию, а не спровоцировать ее", - отметил госсекретарь США.

В ночь на 3 февраля американская авиация нанесла серию ударов по позициям проиранских группировок в ряде приграничных районов Ирака и Сирии. Как сообщило Центральное командование ВС США, отвечающее за операции на Ближнем Востоке, американские военные атаковали 85 целей. Авиаудары, как утверждается, наносились по командным пунктам, разведывательным центрам, складам с оружием и логистическим объектам, которые использовали входящее в иранский Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) подразделение "Аль-Кудс" и связанные с ним группировки.

Правительство США ранее заявило, что американские войска на одном из объектов в Иордании близ границы с Сирией были атакованы 28 января движением "Исламское сопротивление Ирака". По данным Пентагона, в результате этого удара погибли 3 военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран.