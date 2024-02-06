Израиль получил через Катар от ХАМАС ответ по новой сделке

Служба разведки "Моссад" изучает его, сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 февраля. /ТАСС/. Израильская служба разведки "Моссад" получила через посредничество Катара ответ от радикального палестинского движения ХАМАС по новой сделке об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и изучает его. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Ответ ХАМАС, переданный "Моссад" катарским посредником, подробно изучается всеми сторонами, участвующими в переговорах", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что его страна получила ответ от ХАМАС относительно рамочного соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на приостановку боевых действий в секторе Газа. Он назвал положительной реакцию ХАМАС на проект соглашения.

28 января в Париже состоялась встреча глав разведок Египта, Израиля, США и премьера Катара. Участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.