Байден заявил, что не готов пока уступить республиканцам ради помощи Украине и Израилю

Американский президент добавил, что "остальной мир смотрит" на США

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Американский президент демократ Джо Байден не готов сейчас идти на уступки оппозиционной Республиканской партии США ради выработки отдельных законопроектов об оказании помощи Украине и Израилю. Глава администрации США сообщил об этом, отвечая на вопросы журналистов в Белого доме.

Байдена просили уточнить, готов ли он рассмотреть возможность поддержать отдельные законопроекты о помощи Украине и Израилю, если пакетная договоренность по этой помощи и ужесточению контроля над американо-мексиканской границей будет блокирована в Конгрессе США в связи с решениями республиканцев. "Уступать это сейчас я не стану. Нам необходимо все это", - ответил американский лидер, имея в виду запрос правительства США о дополнительных ассигнованиях в 2024 финансовом году, направленный ранее на рассмотрение Конгресса и предусматривающий расходы на границу, помощь Украине и Израилю, а также противодействие России и Китаю. "Остальной мир смотрит на нас", - подчеркнул Байден.

Американское правительство направило почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются. В Сенате подготовлен компромиссный вариант пакетного законопроекта, однако республиканцы в Палате представителей, включая Джонсона, категорически его отвергли.