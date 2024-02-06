Замгенсека ООН призвала РФ и Украину продолжить обмены пленными

Розмари Дикарло назвала "положительным сдвигом" обмен, произошедший на прошлой неделе

ООН, 6 февраля. /ТАСС/. ООН призывает Россию и Украину продолжать обмены военнопленными. Об этом заявила заместитель генерального секретаря всемирной организации Розмари Дикарло.

"В качестве положительного сдвига мы наблюдали на прошлой неделе успешный обмен <...> военнопленных с российской и украинской стороны. Мы призываем стороны продолжать подобные обмены", - сказала она в ходе созванного по инициативе РФ заседания СБ ООН в связи с обстрелом Лисичанска.

На прошлой неделе Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "195 на 195". Как сообщило Минобороны России, процедура обмена состоялась при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.