США признали нанесение Россией ударов по военным объектам на Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Вашингтон наблюдает "непрекращающиеся атаки" российских и ракет на украинский ВПК

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нуждаются в поставках западных средств противовоздушной обороны в зимние месяцы для защиты своего военно-промышленного комплекса (ВПК) от атак российских ракет и беспилотников. Такое мнение высказал на регулярном онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Средства ПВО для Украины сейчас критически важны - особенно в эти зимние месяцы", - отметил он. По словам Кирби, США наблюдают "непрекращающиеся атаки" российских беспилотников, а также ракет, в частности на военные объекты и ВПК Украины, "целью которых является попытка лишить украинцев возможности самостоятельно производить многие боеприпасы, которые им нужны для самообороны". Средства ПВО, "будь они ближнего, среднего или дальнего действия, имеют решающее значение, и они станут еще более важны в эти зимние месяцы", считает Кирби. Россия, добавил он, "продолжает пытаться уничтожить украинский ВПК".

На прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС России в течение января нанесли 127 ударов высокоточным оружием по украинским оборонным предприятиям, арсеналам, военным аэродромам и базам горючего. По его словам, с целью не допустить обрушения собственной обороны киевский режим бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации. При этом, указал Шойгу, Киев осуществляет террористические акты против российских мирных граждан, чтобы продемонстрировать западным кураторам хоть каких-то успехи.