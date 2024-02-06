6 февраля, 20:28
Военная операция на Украине

В ООН заявили о недопустимости ударов по гражданской инфраструктуре

Замгенсека всемирной организации Розмари Дикарло подчеркнула, что это запрещено международным правом

ООН, 6 февраля. /ТАСС/. Нанесение ударов по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре недопустимо. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, созванном по инициативе России в связи с обстрелом Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР).

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"Вынуждена вновь подчеркнуть, что атаки против мирного населения и гражданской инфраструктуры, где бы они не происходили, запрещены международным правом. Они недопустимы и должны немедленно прекратиться", - сказала она. 

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