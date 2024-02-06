Посол РФ заявил, что "Эд-Дабаа" откроет новые горизонты в российско-египетских отношениях

Строящаяся АЭС станет "новым символом дружбы между странами", считает Георгий Борисенко

КАИР, 6 февраля. /ТАСС/. Проект строительства АЭС "Эд-Дабаа" позволяет России и Египту говорить о новых перспективах в сфере развития двусторонних отношений. Уверенность в этом выразил посол РФ в Каире Георгий Борисенко в ходе организованного российским диппредставительством торжественного мероприятия, посвященного 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Египтом.

"Проект строительства АЭС "Эд-Дабаа" открывает новые горизонты в российско-египетских отношениях - не меньше, чем когда-то Асуанская плотина", - подчеркнул посол, добавив, что строящаяся АЭС станет "новым символом дружбы между странами".

Борисенко также указал, что РФ совместно с египетской стороной работает над созданием собственной промзоны в районе Суэцкого канала, и выразил уверенность в том, что совместное членство России и Египта в группе БРИКС, к которой Каир официально присоединился 1 января 2024 года, будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений. Российский посол полагает, что "сотрудничество между странами приобрело новый импульс за последнее десятилетие" благодаря тесному взаимодействию лидеров двух государств.

"Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена Росатомом в провинции Матрух на берегу Средиземного моря примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Это первый крупный проект Росатома в Африке. До 2028 года госкорпорация построит четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и будет на протяжении всего жизненного цикла АЭС (60 лет) поставлять ядерное топливо, а также оказывать услуги по подготовке персонала, проводить техобслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока. Также контрактом предполагается сооружение до 2028 года первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива. В Египте рассчитывают, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.

23 января состоялась церемония начала заливки бетона в основание четвертого энергоблока АЭС. В формате видеоконференции в мероприятии участвовали президенты Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и России Владимир Путин.