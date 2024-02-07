Конгрессвумен сообщила, что республиканцы еще раз попытаются добиться импичмента главы МВБ

Для одобрения инициативы об импичменте не хватило голоса одного конгрессмена

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Республиканцы вновь попытаются вынести на голосование в Палате представителей Конгресса инициативу об импичменте в отношении главы министерства внутренней безопасности (МВБ) страны Алехандро Майоркаса в связи с тем, что он не принял достаточных мер для противодействия нелегальной миграции. Об этом написала законодатель Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) на своей странице в X (ранее Twitter).

Тейлор-Грин назвала имена троих республиканцев, проголосовавших против импичмента, и отметила, что ее однопартиец Блейк Мур (от штата Юта) в последний момент изменил свой голос на "нет", чтобы инициативу можно было снова вынести на голосование позднее.

"Мы с нетерпением ждем возвращения лидера [республиканского большинства] Стива Скэлиса, чтобы проголосовать "за" и официально объявить импичмент министру Майоркасу", - подчеркнула законодатель. Скэлис не смог присутствовать на голосовании по состоянию здоровья. Для одобрения инициативы об импичменте главы МВБ не хватило голоса одного конгрессмена.

Ранее во вторник Палата представителей полного состава проголосовала против импичмента в отношении Майоркаса. Все члены нижней палаты Конгресса от Демократической партии выступили против импичмента, к ним присоединились четверо республиканцев, что и решило исход голосования.

В ноябре 2023 года нижняя палата Конгресса проголосовала против рассмотрения вопроса об импичменте в отношении Майоркаса. С инициативой выступила тогда сама Тейлор-Грин.