Шведская прокуратура передала Германии материалы дела о диверсии на "Северных потоках"

Прокурор отказался давать еще какие-либо комментарии СМИ, в том числе о "подозреваемых в шведском расследовании", сославшись на "секретность в международном судебном сотрудничестве"

СТОКГОЛЬМ, 7 февраля. /ТАСС/. Шведская прокуратура после закрытия предварительного расследования по делу о диверсии на газопроводах в Балтийском море передала материалы следствия Германии. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

"У нас сложилось хорошее международное сотрудничество с несколькими странами, прежде всего с Данией и Германией, где мы постоянно обменивались информацией и картиной происходящего. Мы тесно сотрудничали с предварительным расследованием, проводимым властями Германии. В рамках этого юридического сотрудничества нам удалось передать материалы, которые могут быть использованы в качестве доказательств в немецком предварительном расследовании", - приводятся в сообщении слова проводившего в Швеции расследование прокурора Матса Юнгквиста, который также напомнил, что в Германии следствие продолжается.

Шведский прокурор отказался давать еще какие-либо комментарии СМИ, в том числе о "подозреваемых в шведском расследовании", сославшись на "секретность в международном судебном сотрудничестве". Прокуратура прекратила расследование, так как "шведская юрисдикция [на данный случай] не распространяется".