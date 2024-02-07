В Австрии призвали прекратить помощь Украине до конца расследования на "Северных потоках"

Как заявил генсек Австрийской партии свободы Кристиан Хафенекер, подрыв двух трубопроводов является атакой на энергоснабжение Западной Европы

ВЕНА, 7 февраля. /ТАСС/. Украина не должна получать помощь до тех пор, пока не будет доказана ее непричастность к взрывам на "Северных потоках". Об этом заявил генеральный секретарь оппозиционной Австрийской партии свободы Кристиан Хафенекер.

"Подрыв этих двух трубопроводов - это атака на энергоснабжение Западной Европы, а не пустяк. В ближайшие годы граждане и экономика Европы будут по-прежнему зависеть от российского газа. Эти трубопроводы обеспечили бы бесперебойную транспортировку. Пока подозрения в том, что за взрывами может стоять Украина, не развеяны, миллиардная помощь Украине должна быть прекращена", - говорится в пресс-релизе политика.

Он указал, что австрийский нефтегазовый концерн OMV, почти на треть принадлежащий государству, инвестировал в "Северный поток - 2" около €800 млн. Поэтому Австрия должна потребовать компенсацию от страны, чья причастность к диверсии в итоге будет доказана, считает Хафенекер.