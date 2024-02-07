Кулеба сравнил дебаты о помощи Киеву в США с остросюжетным детективом

Министр иностранных дел Украины похвалил ЕС за выделение Украине помощи в размере €50 млрд в течение четырех лет и пожелал, чтобы Соединенные Штаты брали с них пример

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Дебаты в Конгрессе США по вопросу дальнейшей помощи Киеву напоминают остросюжетный детектив, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я вчера ночью получил последний отчет из Вашингтона о возможных сценариях развития событий, и некоторые сценарии напоминают остросюжетный детектив. То есть все очень запутанно, зависит от многих факторов и может продвигаться прямо, влево, вправо", - сказал украинский министр в Киеве на совместной пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, отвечая на вопрос, может ли он назвать крайний срок выделения США помощи Украине.

При этом Кулеба похвалил Европейский союз за выделение Украине помощи в размере €50 млрд в течение четырех лет и пожелал, чтобы США брали с ЕС пример.

Правительство США почти четыре месяца назад направило в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.