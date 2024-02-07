Нетаньяху заявил, что Израиль не брал обязательств по сделке с ХАМАС

Премьер-министр еврейского государства добавил, что до соглашения далеко

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Израиля пока не брали на себя никаких обязательств по поводу возможной новой сделки с участием радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, комментируя переговоры об освобождении удерживаемых в секторе Газа израильских заложников.

"Мы не взяли на себя никаких обязательств, тем более по поводу каких-то сумасшедших критериев освобождения определенного числа террористов или того, что касается освобождения [из израильских тюрем] террористов, чьи руки запятнаны кровью. Мы не брали таких обязательств. Есть переговоры через посредников. В настоящий момент по реакции ХАМАС понятно, что какая-либо сделка пока далека от нас", - сказал он.

Нетаньяху заявил, что израильские военные получили от властей страны указание готовиться к началу боев в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом. "Наши героические бойцы сейчас сражаются в Хан-Юнисе, главном укрепленном районе [радикального палестинского движения] ХАМАС. Мы дали указание Армии обороны Израиля готовиться вести бои и в Рафахе, а также в двух центральных лагерях беженцев - последних укреплениях ХАМАС", - сказал он.

По его словам, израильские военные за время операции в Газе убили или ранили порядка 20 тыс. вооруженных сторонников ХАМАС. "Достижения Армии обороны Израиля беспрецедентны. За четыре месяца Армия обороны Израиля ранила или уничтожила более половины боевиков ХАМАС, около 20 тысяч террористов, [ликвидированы] 18 из 24 батальонов террористов", - заявил он.