Все конкуренты Алиева поздравили его с победой на выборах президента Азербайджана

Партия "Единый народный фронт Азербайджана" в своем заявлении подчеркнула, что не принимает претензии, ставящие под сомнение легитимность выборов

БАКУ, 8 февраля. /ТАСС/. Конкуренты Ильхама Алиева поздравили его с победой на президентских выборах в Азербайджане.

"Мы поздравляем Ильхама Алиева, который одержал убедительную победу и вновь избран президентом страны, желаем ему успехов в деятельности", - говорится в заявлении, распространенном партией "Единый народный фронт Азербайджана", которая выдвинула кандидатом в президенты своего лидера Гудрата Гасангулиева. В заявлении отметили, что тысячи наблюдателей от партии положительно оценили избирательный процесс, нарушений закона, способных повлиять на итоги голосования, не было, результаты отражают волю граждан. "Партия заявляет, что не принимает претензии, ставящие под сомнение легитимность выборов", - подчеркивается в тексте.

Алиева поздравила с победой также Партия великого созидания, председатель которой Фазиль Мустафа был конкурентом действующего главы государства. В заявлении партии говорится, что ее наблюдатели не выявили каких-либо серьезных нарушений и в целом характеризуют избирательный процесс как положительный и соответствующий законодательству. "Избирательный штаб Фазиля Мустафы признает предварительные итоги президентских выборов, считает результаты голосования законными и поздравляет Ильхама Алиева, завоевавшего большое доверие азербайджанского народа, с победой", - отмечено в заявлении.

Ильхам Алиев также получил поздравления от избирательных штабов других кандидатов - лидера партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаева, депутата парламента, самовыдвиженца Захида Оруджа, лидера партии "Великий Азербайджан" Эльшада Мусаева и самовыдвиженца, бывшего председателя Либерально-демократической партии Фуада Алиева.

По данным ЦИК после обработки протоколов с 54,47% избирательных участков, Ильхам Алиев побеждает с 92,1% голосов. На втором месте с 2,2% идет Орудж. Остальные кандидаты набрали менее 2% голосов.