Блинкен заявил, что Саудовская Аравия не отказывается от нормализации с Израилем

Госсекретарь США отметил, что для улучшения диалога между странами еврейское государство должно прекратить военные операции в анклаве

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 февраля. /ТАСС/. Саудовская Аравия готова к нормализации отношений с Израилем при условии прекращения им военных операций в секторе Газа и подготовки надежных планов создания полноценного палестинского государства. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Тель-Авиве госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в ближневосточном турне.

"Когда я виделся с наследным принцем в Саудовской Аравии [Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом] лишь пару дней назад, он повторно изложил мне свое желание и решимость добиваться нормализации [отношений с Израилем]", - утверждал глава американского внешнеполитического ведомства. "Однако он также повторил, что для обеспечения этого нужно добиться двух вещей. Во-первых, в Газе необходимо спокойствие. Во-вторых, необходим ясный и вызывающий доверие путь к палестинскому государству", - сказал Блинкен.

В рамках турне он посещает Саудовскую Аравию, Египет, Катар, Израиль и палестинские территории.