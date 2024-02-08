Первым вице-премьером правительства Грузии станет глава Минэкономики Давиташвили

Также в парламенте 8 февраля запланировали голосование по вопросу утверждения обновленного состава кабинета министров

ТБИЛИСИ, 8 февраля. /ТАСС/. Первым вице-премьер-министром правительства Грузии будет назначен и.о. министра экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Об этом заявил кандидат в премьер-министры республики Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте в рамках процедуры по утверждению обновленного правительства.

"Развитие экономики страны будет особым приоритетом в деятельности правительства. Одним из символичных и практичных выражений такого отношения является то, что министр экономики и устойчивого развития Грузии, отличный профессионал, господин Леван Давиташвили будет наделен правами и полномочиями первого вице-премьера", - сказал Кобахидзе.

Ранее Давиташвили был вице-премьером правительства. Согласно грузинскому законодательству, премьер-министр вправе возлагать обязанности первого вице-премьера на одного из министров, а также назначать несколько вице-премьеров. Первый вице-премьер исполняет обязанности премьер-министра при его отсутствии.

Парламент Грузии в четверг на пленарном заседании заслушивает кандидатов на должности премьер-министра и членов правительства. В этот же день запланировано голосование по вопросу утверждения обновленного состава кабинета министров. Для утверждения необходима поддержка минимум 76 депутатов из 150.

29 января премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что покидает свой пост. Он также сообщил, что получил предложение занять должность председателя правящей партии, которую с 2021 года возглавлял Ираклий Кобахидзе. 1 февраля съезд правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" избрал Гарибашвили главой политического объединения, а Кобахидзе назвал кандидатом в премьеры. Как позже сообщил журналистам Кобахидзе, в новом составе правительства будет лишь одно изменение - на посту министра обороны Джуаншера Бурчуладзе сменит вице-спикер парламента Ираклий Чиковани.